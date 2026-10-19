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Kara para operasyonunda kritik hamle: Savcılık 15 şüpheli için tutuklama istedi

Mali suçlarla mücadele kapsamında sürdürülen kara para aklama soruşturmasında adliyeye getirilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Cumhuriyet savcılığı tarafından sorgulanan şahıslardan 15'i tutuklama, 2'si ise adli kontrol tedbirleri uygulanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

SABAH

Giriş Tarihi:

Kara para operasyonunda kritik hamle: Savcılık 15 şüpheli için tutuklama istedi

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki kara para aklama iddialarıyla bağlantılı aralarında Aylin Kotil, Ömer Sarıgül ve gazeteci Murat Ağırel'in de bulunduğu 17 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Emir Sarıgül'ün ise dün gece emniyete teslim oldu. Savcılık ifade işlemlerinin ardından 15 şüpheli tutuklama talebiyle, 2 şüpheli adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLENLER

1-ÖMER SARIGÜL

2-ÖZGÜR BÖLÜKBAŞI

3-SADULLAH ERGÜN

4-SELİM DAŞDEMİR

5-VOLKAN ASLANBAŞ

6-ZEKAİ ERDEM

7-ZEKERİYA YASEMİN

8-AYLİN KOTİL

9-BAYRAM ÖZATA

10-CANER BAŞ

11-CAVİDAN TANRAH ARTUNER

12-CİHAN DURAK

13-CİHAT SALMAN

14-MURAT AĞIREL

15-MEHMET ALİ ASLAN

ADLİ KONTROLE SEVK EDİLENLER

1-CEMİL VASKEN BARIN

2-UĞUR KURTULAN

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