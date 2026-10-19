Sel felaketinde can kaybı 6’ya yükseldi

MARMARA Bölgesi'ni etkisi altına alan şiddetli sağanak, kentlerde hayatı durma noktasına getirdi. Ayazağa ve Pendik'te sel sularına kapılan 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken can kaybı 6'ya yükseldi. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz sahada çalışmaya devam ediyor" dedi. Pendik'te debisi yükselen Büyük Dere'nin taşması sonucu otomobille suya kapılan 3 kişiden M.D.E. kendi imkânlarıyla kurtularak hastaneye kaldırıldı. Akıntıya kapılarak kaybolan D.A. ve F.D. için de bölgeye Sualtı Arama Kurtarma, AKUT, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Pendik'te sel sularında kaybolan Fatih Demirbaş'ın cansız bedenine de ulaşıldı. Öte yandan Kocaeli'de sele kapılan araçtaki 2 kişiden birinin cansız bedeni Pendik'te bulundu.