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Son dakika: Çukurova Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Adana’da jandarma ekipleri Çukurova Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenliyor. Jandarma ekipleri, belediye önünde güvenlik önlemi alarak belediye içerisinde arama gerçekleştiriyor. Operasyon kapsamında çok sayıda gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

İHA

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Adana'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik düzenlenen jandarma operasyonunda, eski Belediye Başkanı Soner Çetin gözaltına alındı. Çetin, adli tıptaki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.



Çukurova Belediyesi'ne yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan eski başkan Soner Çetin'in de sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi.



Adli tıptaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından jandarma komutanlığına götürülen Soner Çetin'in burada sorgulanacağı öğrenildi. Operasyona ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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