9 ayda 91,7 milyar liralık kaçak ürün ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ocak-Eylül döneminde düzenlenen 4 bin 890 operasyonda toplam 91 milyar 720 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlarda 52,6 ton uyuşturucunun yanı sıra 981 bin elektrikli- elektronik eşya, 1 milyon 805 bin makine aksamı ve 5 milyon 692 bin tıbbi malzeme yakalandı. Eylül ayında ise 9 milyar 760 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucuya el konuldu. Bakanlık, kaçakçılıkla mücadelenin 7 gün 24 saat sürdüğünü bildirdi.