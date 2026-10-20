Akın Gürlek, Özgür Özel’e açtığı tazminat davasını kazandı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasında, Bakan Gürlek'in malvarlığına ilişkin ortaya atılan iddialar nedeniyle açılan karşılıklı manevi tazminat davasında karar açıklandı. İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına taraf avukatları e-duruşma ile katıldı. Duruşmada Bakan Akın Gürlek'in avukatı, önceki beyanlarını tekrarlayarak davalarının kabulünü ve karşı davanın reddini talep etti.

ÖZGÜR ÖZEL DAVAYI KAYBETTİ

Mahkeme avukatın beyanlarının ardından kararını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açtığı 1 milyon liralık manevi tazminat davasını kısmen kabul eden mahkeme, Özgür Özel'in 750 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Özgür Özel'in 1 milyon 100 bin TL'lik manevi tazminat davası ise reddedildi.