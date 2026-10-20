AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, ""Yerleşim yeri değil, hırsızlık bölgesidir. Filistin toprağında kendisine yer yapmaya çalışan kimse hırsızlık şebekesidir." dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

"FON ŞEYTANLARININ ÜZERİNE GİDİYORUZ"

Fon şeytanları dediğimiz kişilerle, vatandaşlarımızı hassasiyetle birbirinden ayırıyoruz. Sermaye piyasalarına zarar verecek birtakım yaklaşımların doğru olmadığını ifade ediyoruz. Devletin bütün kurumları görevinin başında. Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE TERÖRSÜZ BÖLGE VURGUSU

Terörsüz Türkiye sürecinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın birlik ve bütünlük içinde yürüttüğü politikanın yürütülmesi için Genel Başkanımız hatırlatmalarda bulunuyor. Terörsüz Türkiye süreci aynı zamanda Terörsüz Bölge sürecidir. Hem milletimizin huzuru hem de bölgedeki kardeş halkların üzerindeki siyasi projelerin berhava edilmesi açısından son derece kıymetli sonuçlar doğuracaktır.

SİYONİST İSRAİL'E SERT TEPKİ: HIRSIZLIK BÖLGESİDİR

(İsrail'in Batı Şeria'da işgal çabaları) Yerleşim yeri değil, hırsızlık bölgesidir. Filistin toprağında kendisine yer yapmaya çalışan kimse hırsızlık şebekesidir.

MEKKE ANLAŞMASI MESAJI

Mekke Anlaşması NATO'ya alternatif değil. Dünya güvenlik mimarisinin tamamlayıcı bir anlaşması. Meclis'in onayı ve anayasal süreç dahilinde işletilecek. Husilerin saldırıları bölgesel istikrarsızlığı tetikliyor.