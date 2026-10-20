SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül’ün kara para dosyasında İmamoğlu bombası! 'Bize yaptığı kalleşliği kimse yapmaz'

Son dakika haberleri... Sarıgül ailesinin merkezinde yer aldığı milyar Euroluk para trafiği, kara para aklama ve lüks yat skandalıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasında adli bilişim ve bilirkişi incelemeleri tamamlandı. Skandalın sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp Avrupa yargı makamlarına taşındığı belgelendi.
Dosyaya giren son ses kayıtları skandalın arka planındaki siyasi çatışmaları ve uluslararası suç duyurularını tek tek deşifre etti. Yeni Partili Mustafa Sarıgül'ün Alman iş adamları temsilcisi ile yaptığı konuşmada yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na "İmamoğlu'nun bize yaptığı kalleşliği kimse yapmaz, şerefsiz" dediği de soruşturma dosyasına girdi.
İş adamlarının İspanya ve Almanya'da da Sarıgül'ün kara para aklama trafiği ile ilgili resmi şikayetlerde bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil ve Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül'ün de olduğu 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.
ALMAN ŞİRKET SAHİPLERİNDEN İSPANYA VE ALMANYA'DA RESMİ SUÇ DUYURUSU
Soruşturmanın odağındaki Alman iş insanları Kai Precat ve Marc Baeriswyl, tehdit iddiaları ve milyonlarca Euroluk kriz üzerine yargı sürecini küresel boyuta taşıdı. Kai Precat'ın İspanya'nın Palma de Mallorca kentinde İspanya Ulusal Polisi nezdinde 6 Ekim 2026'de resmi suç duyurusunda bulunduğu ve bu başvurunun adli kayıtlara girdiği tespit edildi.
İspanyol emniyet kayıtlarına geçen tutanakta, 2 Ekim 2026 tarihinde gerçekleşen tehdit dolu telefon görüşmeleri ve baskı iddiaları resmi belgelere bağlandı. Eş zamanlı olarak Alman şirket vekillerinden avukat Frank Häberer de Almanya'daki Berlin, Landshut ve München I savcılıkları ile Avusturya ve İsviçre adli makamlarına başvurarak Türkiye merkezli para akışları hakkında kapsamlı soruşturma açılmasını talep etti.
Dosyaya yansıyan bir diğer kritik belgede ise Enerji SKM şirketinin avukatlarınca hazırlanan ihtar yazısının doğrudan Mustafa Sarıgül'ün mustafa.sarigul@tbmm.gov.tr kurumsal Meclis e-posta adresine iletildiği belgelendi.
"İMAMOĞLU'NUN BİZE YAPTIĞI KALLEŞLİĞİ KİMSE YAPMAZ"
Adli bilişim uzmanları ve bilirkişi heyeti tarafından incelenerek çözümlenen dijital materyaller, siyaset dünyasında deprem etkisi yaratacak kayıtlara ulaştı. Soruşturma dosyasına giren ve bilirkişi raporuyla çözümlenen ses kaydında, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile Alman iş insanlarının temsilcisi Sinan Çampınar arasında geçen diyalog resmiyet kazandı.
İkili arasındaki görüşmede yolsuzluk davasında tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hedef alınırken, Mustafa Sarıgül'ün, "İmamoğlu'nun bize yaptığı kalleşliği kimse yapmaz, sen canını sıkma" ifadelerini kullandığı kayıtlara geçti.
Mustafa Sarıgül'ün bu sözlerine karşılık Alman iş insanlarının temsilcisi Sinan Çampınar'ın "Hakediyor başkanım. Bir kodeks vardı yola gittiğin adam satılmaz" diyerek destek verdiği, Sarıgül'ün ise bu sözlere "Şerefsiz" diyerek tepki gösterdiği belgelendi. Söz konusu diyaloglar, para trafiğinin ve pazarlıkların gölgesinde yaşanan derin siyasi çatışmayı su yüzüne çıkardı.
FİRARİ EMİR SARIGÜL TESLİM OLDU LÜKS YAT VE TEHDİT KAYITLARI MASADA
Hakkındaki yakalama kararı nedeniyle aranan Abdurrahman Emir Sarıgül'ün teslim olmasıyla birlikte soruşturmadaki kilit halkanın çözülmesi bekleniyor. Göcek Marina'da demirli 5 milyon dolar değerindeki UNIQUE NAZ isimli süper lüks yat üzerinden patlayan krizde Emir Sarıgül'ün, mağdur temsilcileriyle yaptığı telefon kavgaları adli dosyaya girmişti.
Küfürlü ve tehdit dolu kayıtlarda Emir Sarıgül'ün "Ben çocuklarımı o tekneden indirmeyeceğim... İndir lan çocukları hadi!" dediği saptanmıştı. Soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül'ün mağdurlara "Biz emanetçiyiz" diyerek zaman kazandığı, eski eşi Aylin Kotil'i adli süreçlerden korumak için şirketten "tertemiz" çıkarma planları yaptığı ve gayrimenkul devirlerinde fiyata yüzde 20 ek kâr marjı koydurduğu da tespit edildi.
Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki evraklar dokunulmazlığı nedeniyle fezleke düzenlenmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilirken, teslim olan Emir Sarıgül'ün sorgusuna başlandı.