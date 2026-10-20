SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül’ün kara para dosyasında İmamoğlu bombası! "Bize yaptığı kalleşliği kimse yapmaz"

Son dakika haberleri... Sarıgül ailesinin merkezinde yer aldığı milyar Euroluk para trafiği, kara para aklama ve lüks yat skandalıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasında adli bilişim ve bilirkişi incelemeleri tamamlandı. Skandalın sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp Avrupa yargı makamlarına taşındığı belgelendi.

Dosyaya giren son ses kayıtları skandalın arka planındaki siyasi çatışmaları ve uluslararası suç duyurularını tek tek deşifre etti. Yeni Partili Mustafa Sarıgül'ün Alman iş adamları temsilcisi ile yaptığı konuşmada yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na "İmamoğlu'nun bize yaptığı kalleşliği kimse yapmaz, şerefsiz" dediği de soruşturma dosyasına girdi.

İş adamlarının İspanya ve Almanya'da da Sarıgül'ün kara para aklama trafiği ile ilgili resmi şikayetlerde bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil ve Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül'ün de olduğu 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.