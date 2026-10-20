Son Dakika: Tanju Özcan davasında karar açıklandı!

Göreveden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında yürütülen davada sıcak bir gelişme yaşandı. Yargılama sürecinin ardından mahkeme heyeti kararı kamuoyuna duyurdu.

MAHKEMEDEN 7 YILLIK HAPİS KARARI

Tutuklu olarak yargılanan Tanju Özcan hakkında mahkeme, 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına karar verdi.

KURBAN DOSYASINDAKİ CEZA ERTELENDİ

Dava kapsamında değerlendirilen kurban olayı dosyasında ise mahkeme, her mağdur için hükmolunan 1 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasının ertelenmesine hükmetti.