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Son Dakika: Tanju Özcan davasında karar açıklandı!

Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan’ın yargılandığı davada mahkeme kararını verdi. Özcan’a 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verilirken, kurban olayına ilişkin hapis cezası ertelendi.

DHA

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Son Dakika: Tanju Özcan davasında karar açıklandı!

Göreveden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında yürütülen davada sıcak bir gelişme yaşandı. Yargılama sürecinin ardından mahkeme heyeti kararı kamuoyuna duyurdu.

MAHKEMEDEN 7 YILLIK HAPİS KARARI

Tutuklu olarak yargılanan Tanju Özcan hakkında mahkeme, 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına karar verdi.

KURBAN DOSYASINDAKİ CEZA ERTELENDİ

Dava kapsamında değerlendirilen kurban olayı dosyasında ise mahkeme, her mağdur için hükmolunan 1 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasının ertelenmesine hükmetti.

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