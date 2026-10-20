Üsküdar Belediye Başkan Vekilliğine AK Partili Sarıoğlu seçildi

Üsküdar Belediye Meclisi, Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in 15 Ekim'de Düzce'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından belediye başkan vekili seçimi için toplandı.

Üsküdar Belediyesi Meclis Salonu'nda en yaşlı üye olan AK Partili Ahmet Başbaydar'ın yönetiminde toplanan meclise, AK Parti ve MHP meclis üyeleri katıldı.

Ortak aday için anlaşamayan Yeni Parti ve CHP grupları ise aday çıkarmadıkları başkan vekilliği seçimine katılmadı.

Divan katibi Kübra Şimşek, Valiliğin seçim kararını okurken Dündar Ziya Gültekin'in isminin geçtiği sırada ağlayarak metni okumaya devam edemedi. Daha sonra metni başka bir meclis üyesi okudu.

AK Parti ve MHP grupları başkan vekili adayı olarak AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammed Emin Sarıoğlu'nu gösterdi.

Üye tam sayısının 3'te 2'si olan 30 sayısının arandığı ilk turda Sarıoğlu, seçime katılan 24 üyenin oyunu aldı.

İkinci turda da geçerli 24 oyun tamamını Sarıoğlu alırken, yeterli sayıya ulaşılamadığı için üçüncü tur oylamaya geçildi.

Salt çoğunluk olan 24 sayısının arandığı üçüncü turda, geçerli 24 oyun tamamını alan Sarıoğlu, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi.