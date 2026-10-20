Vize danışmanlığı soruşturmasında 2. dalga operasyon! 60 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından vize danışmanlığı ve vize randevusu temini alanında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin, sosyal medya ve internet üzerinden "garantili vize" ve "garantili randevu" vaatleriyle vatandaşlardan ödeme aldıkları belirlendi. Şüphelilerin taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmediği durumlarda tahsil edilen bedelleri tamamen veya kısmen iade etmeyerek haksız menfaat sağladıkları iddialarına ilişkin bilgilere de ulaşıldı. Bu kapsamda birtakım şirket ve şahısların faaliyetlerine devam etmeye teşebbüs ettiği, bazılarının ise ilk yapılan operasyonun ardından piyasada bulunan boşluktan faydalanmaya çalıştığı yönüne tespitler yapılması üzerine soruşturmanın nitelikli dolandırıcılık, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi, bilişim suçları ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yönlerinden genişletilmesine karar verildi. Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyaller ve yazışmalarda, konsolosluklar veya yetkilendirilmiş başvuru merkezlerinin sistemlerindeki sınırlı randevu kontenjanlarının "bot" olarak adlandırılan otomatik yazılımlar aracılığıyla kısa sürede alındığına ilişkin bulgular elde edildi. Bu yöntemin, bireysel başvuru sahiplerinin normal yollarla randevuya erişimini zorlaştırdığı, vatandaşları ücretli aracılık hizmetlerine yönlendirdiği ve randevu temininin fiilen bir karaborsa niteliği kazanmasına yol açtığı değerlendirildi.

İZMİR DAHİL 8 İLDE 60 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturmanın ikinci aşamasında, savcılık talimatı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Balıkesir, Denizli ve Kocaeli'de 60 şüphelinin yakalanması ve suç delillerinin elde edilmesi amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda randevu sistemlerinin ele geçirilmesi alanında faaliyet gösteren vize şirketlerinin yanında, bu şirketlere yazılım desteği sağlayan şüphelilerin yakalanması da planlandı.

Dosya kapsamındaki tespitlerde, vatandaşlardan işlem başına yaklaşık 300-400 avro bot yazılımı desteği taahhüdü verilerek ek tahsilatlar yapıldığı, randevunun otomatik yazılımlarla alınması için yazılımı kullanan kişilere ise ek menfaat sağlandığına ilişkin bulgular belirlendi. Ön mali inceleme raporlarında, vize ve danışmanlık hizmetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen tahsilatların toplamının yaklaşık 370 milyon TL düzeyinde olduğu, bu tahsilatlar içerisinde hizmet sunulmayan, eksik sunulan veya bedeli iade edilmeyen işlemler belirlenerek vatandaşların uğradığı toplam zararın tespitine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü, başvuru sahiplerine ait pasaport görüntüleri, kimlik ve iletişim bilgilerinin üçüncü kişilere aktarılması ile hizmet bedellerinin şirket, şirket ortağı, çalışan ve diğer şahıslara ait hesaplar üzerinden tahsil edilerek farklı hesap ve finansal kanallara yönlendirilmesine ilişkin işlemlerin de incelenmeye devam edildiği öğrenildi.