Haberler Gündem Z kuşağı sokakta siyasetçiler hesapta Z kuşağı sokakta siyasetçiler hesapta Dünyanın farklı ülkelerinde gençlerin öncülük ettiği protestolar, uluslararası güç mücadelesini de gündeme taşıdı. Fransa’da 2027 Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken öğrenci örgütleri, sendikalar ve siyasi hareketlerin katıldığı gösterilerin sonuçları mercek altına alındı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği ve NATO üzerindeki baskısı ise dikkatleri Washington’un stratejik hedeflerine çevirdi. Peki gençlerin öfkesi kimin siyasi hesabına hizmet edebilir? İSMAİL HAKKI DOSTOĞLU









Fransa'dan Nepal'e, Madagaskar'dan Fas'a kadar dünyanın farklı ülkelerinde Z kuşağının öncülük ettiği protestolar, gösterilerin arkasındaki organizasyonları ve siyasi sonuçlarını gündeme taşıdı. Fransa'da eğitim sistemindeki sorunlara tepki gösteren öğrencilerin başlattığı eylemler, sendikaların ve farklı toplumsal hareketlerin katılımıyla genişlerken diğer ülkelerde de gençler ekonomik sıkıntılar, yolsuzluk iddiaları ve kamu hizmetlerindeki yetersizlikler nedeniyle sokaklara çıktı. Farklı ülkelerde benzer dönemlerde yaşanan protestolar, gençlerin nasıl örgütlendiği ve bu hareketlerden hangi siyasi aktörlerin yararlanabileceği sorularını beraberinde getirdi. Özellikle Fransa'da 2027 Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'ya yönelik politikaları, gelişmelerin uluslararası boyutunu öne çıkardı. TRUMP'IN AVRUPA PLANI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkelerinden NATO kapsamında savunma harcamalarını artırmalarını istemesi ve Avrupa Birliği ile ticari ilişkilerde izlediği politika, Washington ile Avrupa başkentleri arasındaki görüş ayrılıklarını gündemde tutuyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Avrupa'nın savunma ve güvenlik alanlarında daha bağımsız hareket etmesi gerektiğini savunuyor. Paris yönetiminin bu yaklaşımı, Avrupa'nın ABD'ye olan bağımlılığının azaltılması tartışmalarında önemli yer tutuyor. Fransa'da protestoların büyümesi ve hükümetin ekonomik politikalarının daha fazla sorgulanması, ülkenin iç siyasi dengelerinin yanı sıra Avrupa Birliği içindeki konumunu da etkileyebilecek gelişmeler arasında değerlendiriliyor. Washington açısından olası stratejik kazancın, Avrupa'nın kendi içinde yaşadığı siyasi ve ekonomik sorunların ortak dış politika geliştirme kapasitesini zorlaştırması olabileceği değerlendiriliyor. Trump yönetiminin söz konusu gösterileri finanse ettiğine, organize ettiğine veya dijital ağlar üzerinden yönlendirdiğine ilişkin doğrulanmış bir kanıt bulunmuyor. Fransa'daki gösterilerin örgütlenmesinde lise ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu sendikalar ile farklı gençlik örgütleri öne çıkıyor. Union Syndicale Lycéenne (USL) ve Union Étudiante

(UE) gibi öğrenci örgütleri, eğitim koşullarının iyileştirilmesi amacıyla ülke genelinde eylem çağrıları yaptı. Öğrenciler öğretmen eksikliğinin giderilmesini, sınıf mevcutlarının azaltılmasını ve okullardaki fiziki koşulların iyileştirilmesini talep etti. Öğrenci örgütlerinin çağrılarına farklı sendikalar ve toplumsal hareketler de destek verdi. Eğitim alanındaki sorunlarla başlayan protestolar, hayat pahalılığı ve hükümetin ekonomi politikalarının da tartışıldığı daha geniş bir harekete dönüştü. Ancak gösterilere katılan farklı örgütlerin ortak bir merkez tarafından yönetildiğine ilişkin doğrulanmış bir bulgu bulunmuyor.

SARI YELEKLİLER SAHNEDE

Fransa'da 2018 yılında akaryakıt fiyatlarına yönelik tepkilerle ortaya çıkan Sarı Yelekliler Hareketinden isimler de öğrenci protestolarına destek verdi. 17 Ekim için yayımlanan ortak eylem çağrısında öğrencilerin yanı sıra işçiler, çiftçiler, sağlık çalışanları ve emekliler de gösterilere davet edildi. Eylemlerde eğitim sorunlarının yanı sıra artan yaşam maliyetleri, sosyal haklar ve hükümetin bütçe politikaları gündeme taşındı. Farklı toplumsal kesimlerin aynı protestolarda buluşması, Fransa'daki gösterilerin yalnızca öğrenci hareketi olmaktan çıkarak daha geniş bir siyasi tartışmaya dönüşmesine neden oldu. BÜTÇE TARTIŞMALARI

Fransa'da kamu borcunu ve bütçe açığını azaltmaya yönelik mali önlemler, protestoların ekonomik boyutunu oluşturuyor. Hükümetin yaklaşık 43 milyar euroluk bütçe düzenlemesi tartışılırken sendikalar, kamu hizmetlerine ayrılan kaynakların azaltılmasının eğitim ve sağlık alanlarındaki sorunları büyütebileceğini savunuyor. Fransa'nın yüksek kamu borcu ve artan borçlanma maliyetleri, hükümetin harcama politikaları üzerindeki baskıyı artırıyor. Öğrenci örgütleri ise eğitim sistemindeki öğretmen açığının giderilmesini ve okullara daha fazla kaynak ayrılmasını istiyor. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlayan tepkilerin siyasi partilerin gündemine taşınması, 2027 seçimleri öncesinde protestoların önemini artırıyor.