AK Parti rozetini takan başkanlara ‘uyum’ mesaisi

AK Parti'ye katılan belediye başkanları için uyum süreci yürütülüyor. Süreçte belediye başkanlarının mevcut çalışmaları ile partinin yerel yönetim anlayışının bütünleştirilmesi, belediyelerin hizmet kapasitesinin artırılması ve merkezi idareyle koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor. Uyum sürecinin önemli ayaklarından birini, belediyelerin hizmet kapasitesini ve şehirlerin gelişimini doğrudan etkileyen bakanlıklarla gerçekleştirilen odak toplantılar oluşturuyor.

TEŞKİLAT YAPISI ANLATILIYOR

TOPLANTILARDA belediyelerin ihtiyaçları, hizmet planlamaları ve şehirlerin gelişimine yönelik çalışmalar ele alınıyor. Yerel yönetimlerin imkânlarıyla merkezi idarenin kapasitesinin bir araya getirilmesi ve hizmetlerin koordinasyon içinde yürütülmesi amaçlanıyor. AK Parti Genel Merkezi bünyesindeki Yerel Yönetimler ve Teşkilat Başkanlıklarının yürüttüğü çalışmalar da uyum sürecinde önemli yer tutuyor. Belediye başkanlarına partinin çalışma sistemi, teşkilat yapısı ve yerel yönetim politikaları anlatılıyor. Böylece belediyelerin çalışmalarıyla Genel Merkez arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak bir çalışma sistematiğinin oluşturulması hedefleniyor. Süreç, tek taraflı bir bilgilendirme faaliyetiyle sınırlı tutulmuyor. AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanlarının görüş, öneri, eleştiri ve projeleri de dinleniyor. Başkanların yerel yönetimlerde edindikleri tecrübelerden yararlanılırken sahadan gelen geri bildirimler de değerlendiriliyor. Böylece hem belediye başkanlarının birikimlerinin çalışmalara yansıtılması hem de ortak çalışma sisteminin ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi amaçlanıyor.