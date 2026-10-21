Kadınlar için yapay zeka ve dijital güçlenme eğitimleri

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turkcell ve Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) iş birliğinde düzenlenecek eğitimlerle kadınlara yapay zekayı öğretilecek. 27 Ekim'de Van'da başlayacak olan eğitimler, 2027'de diğer illerde de yaygınlaştırılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hazırlanan programla, kadınların yapay zeka ve güvenli internet alanlarındaki yetkinliklerini artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda 7 pilot ilde uygulanacak eğitimler, 27 Ekim'de Van'da, 3 Kasım'da İzmir'de, 12 Kasım'da Ankara'da, 1 Aralık'ta Bursa ve Gaziantep'te, 8 Aralık'ta ise Adana ve Samsun'da düzenlenecek. Programın 2027 yılında diğer illerde de yaygınlaştırılması planlanıyor. Eğitimlerde kadınlara dijital ebeveynlik, akıllı ev yönetimi, dijital güvenlik, ev ekonomisi ve güvenli alışveriş gibi günlük yaşamda doğrudan karşılığı bulunan konularda bilgi verilecek. Kadınların eğitimlere katılımını kolaylaştırmak amacıyla çocuklarıyla birlikte gelmek isteyen katılımcılara da destek sağlanacak.