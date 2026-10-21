Ortak yazılı sınav sistemi başlıyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, okullardaki yazılı sınavlarda standartları yükseltmek ve ölçme-değerlendirmeyi tamamen dijitalleştirmek için Ortak Yazılı Sınav Sistemi Uygulama Kılavuzu'nu yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden öğretmenlerin kullanımına sunulacak sistemle sınav planlamasından soru hazırlamaya, değerlendirmeden öğrenci, sınıf ve şube bazında analizlere kadar uzanan bütüncül bir ölçme ve değerlendirme süreci yürütülecek. Ortak Yazılı Sınav Sistemi, 2026- 2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem birinci yazılı sınavlarından itibaren resmi ve özel ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce, liselerin 9, 10 ve 11. sınıflarında ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe ile İngilizce derslerinde uygulanacak.