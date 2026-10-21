Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

AK Parti'ye gönül vermiş tüm dava arkadaşlarıma selamları yolluyorum, yol arkadaşlarımın her birini muhabbetle kucaklıyorum. Özellikle gençleri bağrıma basıyorum.

"ZİYA GÜLTEKİN'İN MEKANI CENNET OLSUN"

Ziya Gültekin kardeşimiz, Üsküdar aşığı ve hizmet etmekten mutluluk duyan müstesna bir insandı. Hem teşkilatımız hem de Üsküdar'da sevilen bir isimdi. Biz kendisinden razıyız, Rabbi'mde razı olsun. Ziya Gültekin kardeşimizi cennetiyle müşerref eylesin. 3 yetim evladının tek tek gözlerinden öpüyorum. Dün yapılan oylamada seçilen Muhammed Emin Sarıoğlu'nu tebrik ediyorum. Ziya kardeşimizin hepimizi kedere boğan vefatından sonra özellikle sosyal medya platformlarında tek merkezden yönetildiği anlaşılan nefret kampanyasına şahit olduk. İnsanlıktan nasibini almamış bir güruh içlerinde biriktirdiklerini hepsini kustular. Bu gözü dönmüşlük, öyle bir raddeye ulaştı ki; taziye mesajlarını gönderenlere bile saldırdılar.

MUHALEFETE TEPKİ

Muhalefet dünyayı ve bölgemizi takip etmiyor. Türkiye'ye yönelik operasyonlardan habersizler. Her şeye gözlerini kapatmış durumdalar, plan ve program yok. Ülkenin sorunlarına çözüm önerisi yok, siyasette nezaketi korumak yok. Kusura bakmasınlar ama bu tavır doğru bir tavır değildir. Sorunlu bir tavır değildir. Türk demokrasisi için tehlikeli bir tavırdır.

24 yıl boyunca bu ülkenin başına ciddi sıkıntılar geldi, boylarına bakmadan Türkiye'yi alçakça tehdit edenler oldu, Türkiye'yi içeriden çökertmek için Gezi gibi nice dümen çevirdiler. Muhalefeti destekleyip, iktidarı devireceğiz diyenden, dergi kapakları üzerinden mesaj verenlere kadar nice saldırıyla karşı karşıya kaldık.

"SORUMLU SİYASETİ NE ZAMAN ÖĞRENECEKSİNİZ?"

(Özgür Özel'e tepki) Biri çıkmış şuursuzca, "savaştayız" diyor. Hayırdır beyler kiminle savaştasınız? Seferberlik çıktı da haberimiz mi yok... Gittiniz etek öptünüz, utanmadan savaştayız diyorsunuz, siz lafınızın nereye gittiğinin farkında mısınız, sorumlu siyaset yapmayı ne zaman öğreneceksiniz, onlara diyorum ki, bu milletin kardeşliğinden artık ellerinizi çekin. Bölerek, ötekileştirerek varacağınız hiçbir yer olmadığını artık kabul edin. Açık söylüyorum: Böyle sorumsuz bir söylem olmaz. Sürekli insanları tahrik ederek siyaset yapılmaz, siyaset aklına geleni söylemek değil, sözünü tartarak ifade etme sanatıdır.

ÖZEL VE EKİBİNİN FON SORUŞTURMASI ÜZERİNDEN İFTİRA ÇABASINA TEPKİ

Milletin malına el uzatmak ne kadar büyük bir suçsa, aynı şekilde namuslu insanlara mesnetsiz şekilde yolsuzluk ithamında bulunmak da o kadar büyük bir suçtur. Elinde bilgi, belge olmadan kabine üyelerimize iftira atacaksın, sonra da çıkıp yüzün kızarmadan işi pişkinliğe vurarak kulağının üstüne yatacaksın. Biz buna eyvallah demeyiz.

AFET MAĞDURLARINA DESTEK

Afetten etkilenen vatandaşlarımıza her türlü desteği veriyoruz. Aile Bakanlığımız tarafından hane başına 10 bin lira olmak üzere toplam 200 milyon lira aktarıldı. Şu ana kadar İstanbul'daki 37 ilçemizde 5672 haneye yaklaşık 57 milyon tutarında dağıtım yapıldı.