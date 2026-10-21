Son dakika: Fon soruşturmasında yeni dalga: 31 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda (BİST) portföy yönetim şirketleri ve fonlar aracılığıyla yürütülen devasa manipülasyon iddiaları üzerine başlattığı soruşturmada önemli bir adım daha attı. Olağanüstü tasfiye sürecinde olan Altınbaş ailesinin sahibi olduğu Atlas Portföyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Atlas Portföy'ün sahibi Nusret Altınbaş'ın 4 ay önce ceza yediği Işıklar Enerji (IEYHO) hissesinde yaşandı. 520 milyon TL net zarar açıklayan şirketin piyasa değeri hiçbir makul iktisadi gerekçe olmaksızın 1 yılda 8 milyar TL'den 125 milyar TL'ye fırladı. Savcılık, SPK'ya yazdığı adli müzekkere ile inceleme altındaki aralarında IEYHO, ODINE gibi 25 hisse senedi için detaylı takas ve işlem raporu istemişti.

31 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemeler gerçekleştirdi. Bu kapsamda özellikle söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar doğrultusunda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ALTINBAŞLARIN MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Gözaltı listesinde Atlas Portföy sahibi Nusret Altınbaş'ın da olduğu öğrenilirken, kardeşi İnan Altınbaş yakalandı. Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu. Nusret Altınbaş'ı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Atlas Portföy'ün fon krizinin yaşandığı Eylül ayı içerisinde 16 milyar lira fondan çıkış yaptığı tespit edildi.