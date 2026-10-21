İSTANBUL'DA kentsel dönüşümü hızlandırmak için 22 Şubat 2024'te yürürlüğe giren Yarısı Bizden Kampanyası 1 yıl daha uzatıldı. Destek ödemeleri, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2027'ye kadar devam edecek. İstanbul'da riskli yapısını dönüştürmek isteyen vatandaşlar için hayata geçirilen Yarısı Bizden Kampanyası, bina bazlı dönüşüm projelerinde her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sağlıyor.

'KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK'

TOPLAMDA 1 milyon 875 bin TL'lik finansman olanağından faydalanan vatandaşlar, evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde ise TOKİ veya Emlak Konut inşaatları üstleniyor. Bu modelde her bir hak sahibine 875 bin TL'lik hibe desteği ve 125 bin TL'lik taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşülüyor, arta kalan borç yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor. Desteklerin uzatılmasına ilişkin yazılı açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul için kaybedecek vaktimiz yok. Ertelemeyin. Uzlaşın. Binanızı riskli yapı olarak tespit ettirin, gelin dönüşüm sürecinizi başlatalım. İstanbul'u birlikte güvenli hale getirelim" diye konuştu.