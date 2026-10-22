AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan Özel'e sert tepki: Kaybolan siyasi itibarını A Haber'i tehdit ederek düzeltemezsin

Sözde basın özgürlüğünü savunma bahanesiyle düzenlenen mitingde konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, meşru basını ve habercileri açıkça hedef gösterdi. Sokak çağrısıyla açık bir provokasyona imza atan Özel, doğrudan A Haber'i hedef alarak "Biz sokağa çağrı yaparsak, sen öyle orada o haberlerine devam edemezsin" şeklinde skandal ifadeler kullandı. Özel'in tehditkar ve kaos hedefleyen sözlerine tepki yağdı.
SOKAK ÇAĞRISINI YİNELEMİŞTİ
Özgür Özel, "Ben şiddete çağırmam, ben kargaşaya çağırmam. Ama şunu bil ki ben mücadeleye, direnmeye çağırıyorum. Sokaklara çağırıyorum. Meydanlara çağırıyorum" dedi.
Konuşmasında A Haber'e tehditler savuran Özel, "Biz sokağa çağrı yaparsak, sen öyle orada o yalan haberlerine devam edemezsin" ifadelerini kullandı.
AK PARTİLİ İNAN'DAN ÖZEL'E SERT TEPKİ
Özgür Özel'in basını ve toplumsal huzuru hedef alan bu tehlikeli açıklamalarına AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan yanıt gecikmedi.
"RÜŞVET ÇARKININ GÜÇLÜ TEMSİLCİSİ"
Özgür Özel'in rüşvet çarkının güçlü temsilcisi olduğunu belirten Eyyüp Kadir İnan, "Kaybolan siyasi itibarını A Haber'i tehdit ederek düzeltemezsin" diye konuştu.
"BU SÖZLERİN NE ANLAMA GELDİĞİNİ AÇIKLAMAK ZORUNDASIN"
"A Haber'e yönelik bu sözlerinin ne anlama geldiğini açıklamak zorundasın!" diyen İnan, "Gazetecilerin yayınlarına nasıl "devam edemeyeceğini" söyle. Söyle de o büyük laflarının arkasında duracak cesaretin var mı, görelim." şeklinde tepki gösterdi.