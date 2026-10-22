AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan Özel'e sert tepki: Kaybolan siyasi itibarını A Haber'i tehdit ederek düzeltemezsin

Sözde basın özgürlüğünü savunma bahanesiyle düzenlenen mitingde konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, meşru basını ve habercileri açıkça hedef gösterdi. Sokak çağrısıyla açık bir provokasyona imza atan Özel, doğrudan A Haber'i hedef alarak "Biz sokağa çağrı yaparsak, sen öyle orada o haberlerine devam edemezsin" şeklinde skandal ifadeler kullandı. Özel'in tehditkar ve kaos hedefleyen sözlerine tepki yağdı.

SOKAK ÇAĞRISINI YİNELEMİŞTİ

Özgür Özel, "Ben şiddete çağırmam, ben kargaşaya çağırmam. Ama şunu bil ki ben mücadeleye, direnmeye çağırıyorum. Sokaklara çağırıyorum. Meydanlara çağırıyorum" dedi.

Konuşmasında A Haber'e tehditler savuran Özel, "Biz sokağa çağrı yaparsak, sen öyle orada o yalan haberlerine devam edemezsin" ifadelerini kullandı.