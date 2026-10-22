Fon soruşturmasında 5 şüpheli daha gözaltı alındı!

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda portföy yönetim şirketleri ve fonlar üzerinden yürütülen manipülasyon iddialarına ilişkin başlattığı geniş kapsamlı soruşturma derinleşiyor. Altınbaş ailesi üyeleri ile A1 Capital, Pardus ve Tera Portföy yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 26 şüphelinin gözaltına alınması ve Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni operasyonlar gerçekleştirdi.

PROF. DR. ERTAN AYDIN ANKARA'DA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında Prof. Dr. Ertan Aydın, 21 Ekim günü Ankara'da gözaltına alındı. Aydın'ın emniyetteki ilk işlemlerinin ardından soruşturmanın merkezi olan İstanbul'a sevk edileceği bildirildi. Mali Şube polislerinin operasyonları neticesinde piyasa ve bürokrasi ayağındaki yeni isimler de gözaltına alındı. Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarım (Kocabalkan) 21 Ekim'de; KUYAŞ Yatırım Yöneticisi Abdullah Dal, Eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak'ın özel kalem personelleri Fahri Uğur ve Hakan Eryılmaz da 22 Ekim'de gözaltına alındı.