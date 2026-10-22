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Haberler Gündem Fon soruşturmasında sıcak gelişme: Tasfiye teklifi TBMM’den geçerek yasalaştı

Fon soruşturmasında sıcak gelişme: Tasfiye teklifi TBMM’den geçerek yasalaştı

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle birlikte fon soruşturmasına dair süreçte yeni bir hukuki safhaya geçildi.

SABAH

Giriş Tarihi:

Fon soruşturmasında sıcak gelişme: Tasfiye teklifi TBMM’den geçerek yasalaştı

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

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