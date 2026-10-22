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Fon soruşturmasında sıcak gelişme: Tasfiye teklifi TBMM’den geçerek yasalaştı
Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle birlikte fon soruşturmasına dair süreçte yeni bir hukuki safhaya geçildi.
SABAH
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Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.