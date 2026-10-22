Kanada’dan Türkiye’ye ilklere geçen tarihi ziyaret

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Kanada Başbakanı Mark Carney, bugün Türkiye'ye resmî bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaret, bir Kanada başbakanının NATO müttefiki Türkiye'ye gerçekleştireceği "ilk doğrudan ikili ziyaret" olması açısından önem taşıyor. Bu vesilesiyle, iki ülke arasındaki ilişkilerin Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltilmesi öngörülüyor. Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Kanada arasındaki iş birliği tüm veçheleriyle değerlendirilecek; münasebetlerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak; ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak. Ziyaret kapsamında ikili iş birliğine ilişkin çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması da planlanıyor.