Kara para aklama soruşturmasında yeni gelişme: Emir Sarıgül tutuklandı

Mustafa Sarıgül, oğulları Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil ile eski TDP yöneticisi Volkan Aslanbaş'ın yerli ve yabancı şirketler üzerinden kayıt dışı bir para trafiğini yönettiğini ileri sürülmüştü. Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel'in aralarında bulunduğu 15 isim tutuklanmıştı. Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.
EMİR SARIGÜL ADLİYEDE
Emir Sarıgül ise 18 Ekim günü emniyette giderek teslim olmuştu. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Sarıgül, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
TUTUKLANDI
Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Emir Sarıgül, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sarıgül, tutuklanarak cezaevine gönderildi.