Öncelik altyapı olmalı

Türkiye'de son dönemde yaşanan sel ve taşkınlar, şehirlerin altyapısını ve planlama anlayışını yeniden gündeme getirdi. MHP MYK Üyesi, 27. Dönem MHP İzmir Milletvekili, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi, hidrobiyolog ve sosyolog Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, sel ve taşkın riskinin yalnızca iklim değişikliğiyle açıklanamayacağını söyledi. Şehirlerin büyümesi, nüfus artışı, plansız kentleşme ve altyapı eksikliklerinin de sorunu derinleştirdiğini belirten Kalyoncu, "Meseleye yalnızca yağış miktarının artması olarak bakamayız. Şehirlerimizi, gelecekte karşılaşacağımız yağış rejimlerine ve iklim koşullarına göre yeniden planlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'DEPO DAĞITMAKLA OLMAZ'

İzmir'de geçmiş dönemde gündeme gelen sünger şehir uygulamalarını değerlendiren Kalyoncu, yağmur suyunun birkaç depo dağıtılarak toplanmasının yeterli olmayacağını dile getirdi. Yağmur suyunun mahallelerden sitelere, parklardan yol ve kavşaklara kadar geniş kapsamlı bir sistemle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kalyoncu, "Sünger şehir yaklaşımı, birkaç depo dağıtmakla hayata geçirilebilecek bir model değildir" dedi. Geniş dönel kavşakların, parkların ve yeşil alanların altında su depoları yapılabileceğini belirten Kalyoncu, sitelerin bahçeleri ve uygun kamu arazilerinin de yağmur hasadı için kullanılabileceğini söyledi. Depoların yalnızca su biriktiren alanlar olarak tasarlanmaması gerektiğini kaydeden Kalyoncu, biriken suyun temizlenebilir ve kullanılabilir olması gerektiğine dikkat çekti.

YAPILAR SÜREKLİ DENETLENMELİ

Dere yatakları ve çevresindeki yapılaşmanın taşkınlarda ciddi zararlara yol açtığını belirten Kalyoncu, İzmir Balçova'da sanayi sitesinin dere yatağında kalan bölümlerinde yaşanan su baskınlarını örnek gösterdi. Benzer olayların İstanbul'da ve Karadeniz bölgesinde de yaşandığını söyleyen Kalyoncu, dere yataklarının doğal işlevlerinin korunması gerektiğini vurguladı. Dere yataklarına yerleşim yapılmasının ciddi bir risk oluşturduğunu ifade eden Kalyoncu, "Yağışın büyüklüğüne ve derenin taşıma kapasitesine bağlı olarak su yeniden kendi akış alanına dönebilir. Bu durum 50 yılda da yaşanabilir, 60 yılda da. Aradan uzun zaman geçmiş olması, riskin ortadan kalktığı anlamına gelmez" diye konuştu. Gerekli durumlarda riskli yapılaşmanın kaldırılması ve vatandaşların güvenli alanlara taşınması gerektiğini kaydeden Kalyoncu, dere yataklarına yeni yapılaşmaya izin verilmemesi ve mevcut yapıların sürekli denetlenmesi çağrısında bulundu. Yoğun yağışlarda kanalizasyon sularının sokaklara taşmasının halk sağlığını da tehdit ettiğini belirten Kalyoncu, yağmur suyu hatlarıyla kanalizasyon hatlarının birbirinden ayrılması gerektiğini söyledi. Bazı bölgelerde iki sistemin birleşik olmasının yoğun yağışlarda kapasite sorunlarına yol açabildiğini ifade eden Kalyoncu, atık suların sokaklara taşmasının yalnızca ev ve iş yerlerinde hasar oluşturmadığını, çevre ve insan sağlığı açısından da risk yarattığını dile getirdi. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının ayrılmasıyla atık su arıtma tesislerinin üzerindeki yükün azaltılabileceğini kaydeden Kalyoncu, "Ayrı sistemler kurulduğunda yağmur sularının doğrudan kanalizasyon şebekesine yüklenmesi önlenebilir. Böylece atık su arıtma tesislerinin üzerindeki hidrolik yük azaltılır, enerji tüketimi düşürülebilir ve sistemin daha verimli çalışması sağlanabilir" ifadelerini kullandı. Kalyoncu, mevcut altyapının incelenmesi ve dönüşümün aşamalı olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.