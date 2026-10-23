Başkan Erdoğan: 190’dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı değildir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9'uncu İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na gönderdiği video ile mesaj verdi.

Başkan Erdoğan'ın mesajı;

"Saygıdeğer Bakanlar, Sayın Genel Sekreterler, kıymetli katılımcılar, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu yıl 9'uncusunu gerçekleştirdiğimiz 'İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konferansın düzenlenmesinde emeği geçen Dışişleri Bakanlığımızı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Asırlardır insanları ve kültürleri buluşturan İstanbul'un, bugün diplomasinin merkezlerinden biri haline gelmesinden memnuniyet duyuyoruz. Küresel ölçekte çatışmaların arttığı, gerilimlerin tırmandığı, uluslararası hukuka ve kurumlara duyulan güvenin sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye olarak, böyle bir dönemde tarafların birbirleriyle konuşmadığı, umutların azaldığı zamanlarda dahi diplomasiden asla vazgeçmemeyi kendimize düstur edinmiş durumdayız. Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takaslarından Afrika kıtasındaki arabuluculuk çabalarımıza geniş bir coğrafyada elde ettiğimiz kazanımlarla bugün de barışa giden yolu açmanın gayreti içerisindeyiz.

Değerli katılımcılar, bundan kısa bir süre önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu 'Güveni yeniden tesis etmek' temasıyla gerçekleştirdik, uluslararası sisteme duyulan güvenin yeniden tesisine odaklandık. Bugün Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve diğer kriz bölgelerinde umutlarını Birleşmiş Milletler'e bağlamış olan milyonlarca insan derin bir hayal kırıklığı içindedir. Şurası bir gerçek ki, 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Türkiye olarak, güvensizlik üzerine bina edilen bir uluslararası siyaset anlayışını kabul etmiyoruz. En çetin itilaflarda dahi diplomasi için mutlaka bir kapı olduğuna inanıyoruz. Mesele, o kapıyı açık tutacak iradeyi, cesareti ve samimiyeti gösterebilmektir. Bu noktada, barış için tarafları bir araya getirmeye, adil çözümler için arabuluculuk yapmaya ve sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, konferansımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, katılımınız için sizlere teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum."