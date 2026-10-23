Konut satışında yılın rekoru

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan Eylül 2026 dönemine ilişkin konut ve iş yeri satış istatistikleri, konut piyasasında dikkat çeken bir tabloyu ortaya koydu. Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalmasına rağmen 142 bin 390 ile yılın en yüksek aylık seviyesine ulaştı. Birinci el konut satışlarındaki artış ise verilerin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Eylülde sıfır konut satışları yıllık bazda yüzde 3,9 yükselerek 51 bin 519'a ulaştı. Sıfır konutların toplam satışlardaki payı yüzde 36,2 oldu. Sıfır konut satışlarının toplam içindeki payı, aralık aylarında projelere bağlı tapu devirlerinin yoğunlaşması nedeniyle görülen artışlar hariç tutulduğunda Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Eylülde ikinci el konut satışları ise yüzde 15,3 düşüşle 90 bin 871 olarak gerçekleşti. İpotekli konut satışları ise yüzde 5,1 artarak 23 bin 397'ye yükseldi.