Konut satışında yılın rekoru

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan Eylül 2026 dönemine ilişkin konut ve iş yeri satış istatistikleri, konut piyasasında dikkat çeken bir tabloyu ortaya koydu. Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalmasına rağmen 142 bin 390 ile yılın en yüksek aylık seviyesine ulaştı. Birinci el konut satışlarındaki artış ise verilerin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Eylülde sıfır konut satışları yıllık bazda yüzde 3,9 yükselerek 51 bin 519'a ulaştı. Sıfır konutların toplam satışlardaki payı yüzde 36,2 oldu. Sıfır konut satışlarının toplam içindeki payı, aralık aylarında projelere bağlı tapu devirlerinin yoğunlaşması nedeniyle görülen artışlar hariç tutulduğunda Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Eylülde ikinci el konut satışları ise yüzde 15,3 düşüşle 90 bin 871 olarak gerçekleşti. İpotekli konut satışları ise yüzde 5,1 artarak 23 bin 397'ye yükseldi.
9 AYDA 1,1 MİLYON SATIŞ
Ocak-eylül dönemindeki TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde toplam 1 milyon 92 bin 919 konut satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,2'lik düşüşe işaret etti. Aynı dönemde ilk el konut satışları yüzde 0,6 azalarak 359 bin 913, ikinci el satışları
ise yüzde 10 düşüşle 733 bin 6 oldu. İpotekli satışlar ise yılın ilk 9 ayında yüzde 24,7 artarak 212 bin 210'a yükseldi. Yabancılara konut satışı eylülde yüzde 9,9 artarak 2 bin 167 oldu. En fazla satış 388 konutla Rusya vatandaşlarına yapılırken Irak vatandaşları 166, Almanya vatandaşları ise 162 konut satın aldı. Eylülde iş yeri satışları ise yıllık bazda yüzde 3,8 azalarak 17 bin 345'e geriledi. İlk el iş yeri satışları yüzde 13,2 artışla 5 bin 789'a, ipotekli iş yeri satışları ise yüzde 37,7 artışla 683'e yükseldi.