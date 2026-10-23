SON DAKİKA: Fon soruşturmasında yeni gelişme! Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak gözaltına alındı

Son dakika: Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak'ın Tera fonlarına Türkiye Sigortaya ait mevduatlardan yüksek hacimli para giriş işlemi yaparak kar elde ettiği belirlendi. Çakmak'ın fona giriş sağlanan mevduat karşılığında Tera Gurubuna ait hisselerden şahsi alım işlemi yaptığı, ayrıca graintürk isimli hisseye Tera Gurubunun giriş yapması hususunda Türkiye Sigortaya ait mevduatın Tera fonlarına yatırılacağı şartını koyduğu tespit edildi. Graintürk hissesi ve Tera Gurubuna ait hisselerden menfaat temin edildiği de belirlendi. Türkiye Sigortanın fona yatırımı karşılığında Tera Gurubundan 1 milyon dolar elden para aldığı belirtilmesi üzerine Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak tekrar gözaltına alındı.