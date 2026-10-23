MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Basın bilgilendirme toplantısı Uluslararası En İyi Askerî Uçangöz Takımı Yarışması" kapsamında Ankara Temelli'de bulunan Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı'nda gerçekleştirildi. Bakanlık, burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak şu bilgileri verdi: Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması, Mekke Savunma İttifakı ve Bedir Mutabakat Zaptı ile birlikte ülkemizin uluslararası alandaki etkinliğinin ve stratejik iş birliğinin somut göstergesidir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz şanlı tarihimizden aldığı güç ve ilhamla, dost ve müttefik ülkelerin savunma ve güvenlik kapasitelerinin geliştirilmesine destek vermekte; ülkemizin bölgesel ve küresel barış ile istikrarın tesisine yönelik yapıcı ve kararlı çabalarına katkı sunuyor. Türkiye ile Libya'nın Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunmasına katkı sağlayan bu mutabakatı önemsiyor; Libya'nın doğusu ile batısını ortak bir gelecek etrafında buluşturan "tek ve bütünleşmiş Libya" hedefini destekliyoruz. Libya'nın birlik ve bütünlüğünün korunmasına, kalıcı istikrarın tesisine ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.