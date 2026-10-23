TOKİ’den 61 ilde arsa sahibi olma fırsatı

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 61 ilde bulunan 725 arsayı 5-6 Kasım'da açık artırmayla satışa sunacak. Toplam büyüklüğü 3,45 milyon metrekareyi aşan arsaların muhammen bedeli 29,1 milyar lira olarak belirlendi. Fiyatların 400 bin liradan başladığı satışlarda, uygun taşınmazlar için yüzde 20 veya yüzde 25 peşinatla 48 ay vade, bazı arsaların peşin alımında ise yüzde 15 indirim imkânı sağlanacak. Açık artırmalar, 5 ve 6 Kasım'da saat 10.30'da Ankara'daki Radisson Blu Hotel ile İstanbul'daki TOKİ Halkalı Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. de emlakmuzayede.com.tr adresinden katılım sağlanabilecek. TOKİ'nin satış listesinde konut, ticaret, turizm, tarım, eğitim ve sanayi alanlarının yanı sıra lojistik tesis, depolama ve akaryakıt istasyonu alanları da bulunuyor.