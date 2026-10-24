Dört ülkeden stratejik ortaklık

Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda geliştirdiği teknolojiler, uluslararası iş birliklerinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya'nın 21 Ekim'de Katar'ın başkenti Doha'da imzaladığı Bedir Mutabakat Zaptı, dört ülkenin savunma üretim kapasitelerini ortak projelerde buluşturmayı amaçlıyor. Doha'daki anlaşmaya Türkiye adına Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün imza attı. Törende Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf ve Endonezya Savunma Bakan Yardımcısı Yusuf Jauhari de yer aldı.

AR-GE VE ÜRETİMDE İŞ BİRLİĞİ

Bedir Mutabakatı'nın en dikkat çekici yönü, savunma alanındaki ilişkileri geleneksel alıcı-satıcı modelinin ötesine taşıma hedefi oldu. Dört ülke, mevcut askerî üretim kabiliyetlerini birleştirerek yeni savunma sistemleri geliştirmeyi, araştırma-geliştirme faaliyetlerinde birlikte çalışmayı ve teknik askerî eğitim alanındaki iş birliğini artırmayı planlıyor. Bu modelde ülkelerin yalnızca hazır sistemleri satın alması değil, üretim süreçlerine katılması, teknik bilgi birikimini geliştirmesi ve ortak projelerin farklı aşamalarında sorumluluk üstlenmesi amaçlanıyor.

DÜNYA BASININDA YER ALDI

Katar merkezli Al Jazeera, 21 Ekim'de yayımladığı analizinde dört ülke arasındaki yakınlaşmayı Orta Doğu'da değişen güvenlik ortamıyla ilişkilendirdi. Haberde, bölgedeki çatışmaların ve ABD'nin güvenlik politikalarına ilişkin belirsizliklerin ülkeleri savunma ortaklıklarını çeşitlendirmeye yönelttiği değerlendirmesine yer verildi. Analizde görüşlerine başvurulan savunma uzmanları, dört ülkenin birbirini tamamlayabilecek farklı imkânlara sahip olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin gelişmiş savunma teknolojileri ve sistem entegrasyonu tecrübesi, Katar'ın yatırım potansiyeli, Pakistan'ın üretim altyapısı ve Endonezya'nın geniş pazarı, iş birliğinin temel avantajları arasında gösterildi.

TÜRKİYE'NİN BİRİKİMİ

Türkiye'nin insansız hava araçları, elektronik harp, radar, mühimmat, hava savunması ve askerî platformlar alanındaki üretim tecrübesi, yeni ortaklıkta önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Türk savunma sanayisinin son yıllarda uluslararası

pazarlarda kazandığı deneyim, yeni projelerde yalnızca ürün sağlayıcısı olarak değil, teknoloji geliştiren ve üretim süreçlerine katılan bir ortak olarak yer almasına imkân tanıyabilir. Bununla birlikte finansmanın hangi ülkeler tarafından karşılanacağına veya üretimin nasıl paylaşılacağına ilişkin bağlayıcı ayrıntılar henüz kamuoyuna açıklanmadı.

İKİ KURUL YÖNETECEK

Bedir Mutabakatı kapsamında oluşturulması öngörülen iki kademeli karar mekanizması, anlaşmanın önemli unsurlarından birini oluşturuyor. Yürütme Kurulu, dört ülke arasında geliştirilebilecek ortak projeleri belirleyecek. Stratejik Kurul ise bu projeleri değerlendirerek onaylayacak ve uygulama takvimlerini oluşturacak. Böylece ortak üretim çalışmalarının hangi alanlarda yürütüleceği ve projelerin nasıl hayata geçirileceği konusunda ülkeler arasında düzenli bir koordinasyon sağlanması hedefleniyor.

KÖRFEZ'DEN ASYA'YA

Anlaşmanın stratejik boyutu, taraf ülkelerin farklı coğrafyalarda bulunmasından kaynaklanıyor. Türkiye, Avrupa, Karadeniz ve Orta Doğu arasındaki konumuyla; Katar, Körfez bölgesindeki ekonomik ve diplomatik ilişkileriyle; Pakistan, Güney Asya'daki askerî kapasitesiyle; Endonezya ise Güneydoğu Asya'daki geniş pazarı ve sanayi imkânlarıyla ortaklığa katkı sağlayabilecek ülkeler arasında bulunuyor. Bu coğrafi çeşitlilik, ortak üretilecek savunma sistemlerinin farklı pazarlara ulaşması açısından da önem taşıyor.

İHRACAT GELİŞTİRİLECEK

TÜRKİYE açısından yeni ortaklığın önemli sonuçlarından biri de savunma sanayisi ihracatının geliştirilmesi olabilir. Ortak üretim projeleri, Türk şirketlerine yeni pazarlara erişim, uzun vadeli bakım ve teknik destek hizmetleri sunma, uluslararası tedarik zincirlerine katılma imkânı sağlayabilir. Bununla birlikte ortak üretim modellerinde teknoloji paylaşımının kapsamı, fikrî mülkiyet hakları, ihracat izinleri ve üretim sorumluluklarının nasıl düzenleneceği belirleyici olacak. Doha'da atılan imzaların ardından şimdi gözler dört ülkenin belirleyeceği ilk ortak projeye çevrildi. Hangi savunma sistemlerinin geliştirileceği, Türk şirketlerinin projelerde nasıl görev alacağı, üretimin hangi ülkelerde yapılacağı ve yatırımların nasıl finanse edileceği önümüzdeki dönemde netleşecek.