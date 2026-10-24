Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e: CHP’den götürdüğün milyonları iade et

CHP Meclis Grubu bütçesinde bulunan 5 milyon 100 bin lirayı usulsüz yollarla transfer edilmesi büyük tepkilere neden olmuştu. Özgür Özel liderliğinde Yeni Parti'nin kuruluşundan bir gün önce söz konusu paranın aktarıldığı iddia edildi. Milletvekillerinin rızası dışında maaşlarından yapılan kesintilerle oluşturulan bütçenin sahte belgeler kullanılarak Yeni Parti'ye götürüldüğü belirlendi.

HESABI TASFİYE ETMİŞLER

Mutlak butlan süreci sonrası görevine geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan konuyla ilgili ilk kez bu kadar net mesaj geldi. Kılıçdaroğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve beraber hareket ettiği eski CHP'lilerin, CHP'den ayrılırken partisinin kasasında bulunan 5 milyon 100 bin TL'yi Yeni Parti'ye bağış olarak aktardıklarını iddia etti. Paranın iadesi için Yeni Parti'ye ihtar çektiklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "CHP'nin bankadaki hesabını tasfiye etmişler. Bu hiç ahlaki değil ve ciddi bir sıkıntı. Kendilerine bir yazı yazdık ve paranın iadesini istedik. İmza yetkisini siz kendi çıkarınız için başka amaçla kullanıyorsunuz bu hiç ahlaki değil, doğru da değil. Aksi halde Sayıştay denetiminden de başka sorunlar çıkar ve bize hazineden gelecek olan para kesilebilir" ifadelerine yer verdi.

SUÇ DUYURUSU YAPILACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu paranın geri ödenmemesi durumunda Özgür Özel ve diğer Yeni Parti yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını da ifade etti. Öte yandan, mutlak butlan kararı sonrası CHP'nin il-ilçe başkanlıklarına yönelik talan operasyonu başlamış, Yeni Parti'nin kuruluşuna kadar devam eden bu süreçte birçok demirbaşın akıbeti merak konusu olmuştu. Yağma sürecinde kaybolan, çalınan ya da akıbeti hala bilinmeyen araçlar ve eşyalara ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan koordinasyonunda bireysel suç duyuruları yapılmıştı. Parti yönetiminin son tespitlerine göre, 81 ilde yağmalanan araç ve demirbaşların toplam tutarı 250 milyon lirayı aşıyor. Geçmiş dönemde CHP tarafından kiralanan 7 ilçe başkanlık binasına ilişkin de mülk sahibi ile anlaşılıp sözleşme değişikliğine gidildiği, CHP yönetiminden habersiz bir şekilde bu binaların Yeni Parti'ye geçirildiği ortaya çıkmıştı.