Şahin’den Bahçeli’ye ziyaret

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Genel Merkez'de düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Şahin, görüşmede MHP İzmir İl Başkanlığı'nın 15. Olağan İl Kongresi'ne ilişkin sonuç raporunu Devlet Bahçeli'ye sundu.

KURULTAY ŞUBAT'TA

İZMİR genelinde yürütülen teşkilat çalışmaları ve vatandaşlarla gerçekleştirilen buluşmalar hakkında da bilgi veren Şahin, Bahçeli'nin İzmirlilere selamlarını ilettiğini açıkladı. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Veysel Şahin, "Genel Merkezimizde düzenlenen İl Başkanları Toplantımızın hemen ardından liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'yi makamında ziyaret etme imkanı bulduk. Ziyaretimiz kapsamında, teşkilat mensuplarımızın özverili çalışmalarıyla başarıyla nihayete erdirilen 15. Olağan İl Kongremizin sonuç raporunu ve İzmir kent genelinde sürdürdüğümüz teşkilat faaliyetlerimize dair kapsamlı dosyamızı bizzat kendilerine arz ettik. Liderimiz tüm İzmirli hemşehrilerimize selamlarını iletti" dedi. Öte yandan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin 15'inci Olağan Büyük Kurultayı'nın 7 Şubat 2027 Pazar günü gerçekleştirileceğini açıkladı.