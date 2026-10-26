Bahçeli: Yaşasın Türk dünyasının kardeşliği

MHP lideri Devlet Bahçeli, 25 Ekim Kazakistan Cumhuriyet Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. MHP lideri Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye ve Kazakistan millet olarak aynı kökten gelen, aynı dili konuşan, aynı kültürü yaşayan, aynı tarihe sahip olan Türk dünyasının iki kardeş ve dost devletidir. Bugün farklı devletlerin çatısı altında bulunsak da asırlar önce Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin Kazakistan coğrafyasında yaktığı hikmet meşalesi, dalga dalga yayılarak Anadolu topraklarında Yunus Emre'nin eşsiz hoşgörüsüne dönüşmüş, bizi bir arada tutan en büyük güç olmuştur."

'SAĞLAM BİR TEMEL ÜZERİNE'

Bahçeli, "Aynı manevi iklimden beslenen iki büyük ulu çınarın bize bıraktığı en değerli miras, aynı soyun evlatları olarak doğudan batıya farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edip aramızdaki gönül köprüsünü her geçen gün kuvvetlendirerek birbirimize muhabbetle sarılmak, Türk dünyasının birlikteliğini daha güçlü yarınlara taşımaktır. Bu duygu ile ortaya koyacağımız birliktelik aramızdaki geçmişin kadim bağını muhakkak geleceğin sarsılmaz gücüne dönüştürecektir. Bugün Türkiye ve Kazakistan ilişkileri tarihten aldığı ilhamla oldukça sağlam bir temel üzerine oturmaktadır. İki ülke aralarında imzaladıkları çok sayıdaki anlaşma, protokol ve iş birliği ile ilişkilerini hayli geliştirmişlerdir. 2009'da imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması ile ülkelerimiz arasındaki münasebetler çok farklı bir boyuta taşınırken Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ilişkilerimizin en üst seviyede kurumsallaşmasını temin etmiştir. Kardeş ve dost Kazakistan halkının 25 Ekim Cumhuriyet Günü'nü kutluyor, yaşasın Türk halklarının kardeşliği, yaşasın Türk dünyasının kardeşliği diyerek kendilerine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Cumhuriyet Günü'nüz kutlu, devletiniz ebed müddet olsun" dedi.