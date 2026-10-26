Günü kurtarmanın değil istikbali inşa etmenin peşindeyiz

Türk dünyası olarak, sarsılmaz kardeşliğimize dinamit koymak isteyenlerin karşısına inanıyorum ki yine birlik ve beraberlikle dikileceğiz

Komşularımızdan başlayarak hemen her ülke ile dostane ilişkiler kurmaya devam ediyoruz. Son toplantımızdan bu yana uluslararası ilişkiler bağlamında Türkiye'nin etki alanı genişliyor. Türkiye'nin etki alanını genişleten gelişmelere hep birlikte şahitlik ettik.

Türkiye olarak yayılmacı emellerle coğrafyamızdaki ateşe benzin dökenlerin karşısında tüm imkanlarımızla bu ateşi söndürmek, acıları dindirmek, akan kanı durdurmak için samimiyetle mücadele ediyoruz. Nerede bir kardeşimiz, soydaşımız varsa her platformda kardeşlerimizi savunuyoruz. Dostlarımızla iyi ilişkiler tahsis etme peşindeyiz. Yeni ortaklıklar kurmaya ağırlık veriyoruz.

Dünyanın gidişatı, ülkemizdeki huzur ve istikrar ortamının korunmasının Türkiye için önümüzdeki dönemde daha önemli hale geleceğini gösteriyor.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel rolünü daha da güçlendirmek için en verimli şekilde değerlendireceğiz. Biz gerek iç siyasete, gerekse dış politikaya günlük kazanımların çok ötesinde asırlara sari köklü devlet geleneğimizin perspektifindan bakıyoruz. İstikbali inşa etme peşindeyiz. Bunun en önemli örneği Libya'dır.

AB başta olmak üzere tüm aktörlerden yapıcı iradeyi sergilemelerini bekliyoruz. Agresif söylemlerin kimseye faydası olmaz. Türkiye bunlara göre harita belirleyen ülke değildir.

Biz huzura, refaha, güvenliğe giden yolun birlik ve beraberlikten geçtiğine inanıyoruz. Coğrafyamızın tamamında ihtilafları azaltmanın, ittifakları büyütmenin samimi çabası içindeyiz. Artık bölgede ayrılık, gayrılık görmek istemiyoruz. İnşallah bu arzımız Libya'da da fiile geçecektir.

Doğu Akdeniz'de gol atma peşinde değiliz. Gerçeklerden kopuk agresif söylemlerin hiç kimseye yararı yoktur. Bizim siyasette de, dış politikada da tek doğrumuz Türkiye'nin çıkarlarıdır.

Türkiye sokakta bulunmamıştır. Sokağa teslim edilecek ülke değildir. Basın özgürlüğü ile ülkemize saldıranlar, eğer yapabiliyorsa çıksınlar çarpık ve kirli ilişkilerini açıklasın. Kimse kusura bakmasın. Kimse bize basın özgürlüğü dersi veremez. Türkiye medya çeşitliliği açısından dünyanın önde gelen ülkelerindendir. Ülkemiz ilk sıralarda yer alıyor. Her görüşten yüzlerce televizyon, radyo kanalı özgürce yayın yapıyor.

2027 yılı merkezi yönetim bütçe teklifimizi geçen hafta Gazi Meclis'imize sunduk. Ülkemizin üretim gücünü ve rekabet kapasitesini artıracak, ekonomimizi dış şoklara karşı daha dayanıklı hale getireceğiz. Dezenflason sürecini hızlandıracak ve kamu kaynaklarını daha etkin kullanacağız. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatımızı artıracağız.

Şehirlerimizi dirençli hale getirmekte kararlıyız. Kentsel dönüşüm desteklerini yüzde 176 artırarak 276 milyar liraya yükselttik. Sosyal konut ödeneğini yüzde 150 artışla 250 milyar liraya yükselttik. 2026'yı yüzde 3,3 büyüme ile bitirmeyi, 2027'de Türkiye'nin büyüme oranının yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşeceğini hedefliyoruz. İşsizlik oranının yüzde 8'e ineceğini hedefliyoruz. Aslan payını Milli Eğitim'e verdik. Yüksek öğretim dahil eğitim bütçesini 3 trilyon 742 milyar gibi rekor seviyeye taşıdık.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılacak ödemelerle birlikte sağlığa ayrılan bütçe 4 trilyon 532 milyar lirayı buluyor. Emeklimizin durumunu iyileştirecek çalışmaları oluşturuyoruz. Sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz."