Kabine’de ana gündem terörsüz Türkiye

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak olan Kabine'de iç ve dış politikaya dair önemli başlıklar masaya yatırılacak. Toplantıda "Terörsüz Türkiye" süreci, Orta Doğu'da artan gerilimin ekonomiye yansımaları, uluslararası ortak savunma anlaşmaları ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki sınırlandırmalarına ilişkin son gelişmeler değerlendirilecek. Masadaki en önemli başlıklardan biri ekonomik gelişmeler olacak. Özellikle Orta Doğu ve Körfez coğrafyasında tırmanan gerilimin Türkiye ekonomisi üzerindeki muhtemel sonuçları detaylıca incelenecek.

SAVUNMA PAKTLARI

TOPLANTIDA Türkiye'nin bölgesel caydırıcılığını güçlendirecek savunma iş birlikleri masaya yatırılacak. Bu kapsamda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması' ile Katar, Endonezya ve Pakistan'ı bir araya getiren 'Bedir Mutabakatı'nın bölge güvenliğine ve ülkeler arası iş birliğine katkıları ele alınacak. Ayrıca "Terörsüz Türkiye" hedefleri doğrultusunda; Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları, İsrail'in saldırıları ve işgal politikalarının yarattığı güvenlik riskleri görüşülecek.