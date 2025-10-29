  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Tarihi Yeniden Yazıyor: İzmir’in 5 Büyüleyici Noktası Dünya Mirası Yolunda!

Tarih, kültür ve doğanın büyüsünü tek bir şehirde buluşturan İzmir, sadece Ege’nin incisi değil, dünyanın mirası! Antik çağlardan bugüne uzanan görkemiyle Efes’ten Bergama’ya, taş sokaklarından deniz kokan limanına kadar her köşesi tarihle nefes alıyor. Peki İzmir’in hangi eşsiz noktaları UNESCO’nun koruma listesine girdi, hangileri sırada? Hazırsanız, “medeniyetin kalbi” İzmir’in dünya sahnesine çıkan miras duraklarını keşfe çıkıyoruz!

HABER MERKEZİ

Tarihi mirası, doğası ve kültürel çeşitliliğiyle öne çıkan İzmir, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde önemli bir yer edinmeye devam ediyor.

Antik dünyanın izlerini taşıyan Efes ve Bergama, kentin gurur kaynakları olarak UNESCO'nun Daimi Listesi'nde yer alıyor.

Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti, felsefe, bilim ve sanatın beşiği olarak kabul ediliyor. Artemis Tapınağı, Celsus Kütüphanesi ve Büyük Tiyatro gibi yapılar, kentin geçmişine ışık tutuyor.

Bergama ise antik çağın sağlık ve eğitim merkezi olarak biliniyor. Akropol, Pergamon Kütüphanesi ve dünyanın ilk psikiyatri hastanesi sayılan Asklepion, tıp tarihine yön veren yapılar arasında.

UNESCO'nun Geçici Listesinde yer alan alanlar da İzmir'in kültürel zenginliğini gözler önüne seriyor.

İzmir Tarihi Liman Kenti, Kemeraltı, Kadifekale ve Konak Meydanı'nı kapsıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan mimarisiyle Saat Kulesi, bu bölgenin sembolü olarak öne çıkıyor.

Ödemiş'e bağlı Birgi Köyü, taş evleri ve korunmuş mimarisiyle geçmişin huzurlu atmosferini bugüne taşıyor.

Ceneviz ticaret yolunun bir parçası olan Foça, Çandarlı ve Çeşme kaleleri, Akdeniz'den Karadeniz'e uzanan tarihi bağlantıların İzmir'deki izlerini yansıtıyor.

İzmir'in doğa harikası Gediz Deltası ise, flamingolar başta olmak üzere yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kentin kuzeyinde yer alan bu sulak alan, hem ekolojik hem de ekonomik açıdan bölgenin can damarlarından biri.

Kent, hem tarihi hem doğal güzellikleriyle dünya mirasında kalıcı yerini almayı hedefliyor.

