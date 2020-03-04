Gül Esin ve Sezen Zambak Çiğli’de yaşayacak

Çiğli Belediyesi, Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi 9 Eylül Caddesi'nde bulunan parka 'Gül Esin', Yakakent Mahallesi 8087/11 sokakta yer alan parka ise 'Sezen Zambak' isminin verilmesini kararlaştırdı. Meclis gündemine alınan ve oylanan iki karar için konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Kadınların toplumsal hayatta güçlendirilmesi toplumun ilerlemesinin ilk koşuludur. 8 Mart etkinlikleri kapsamında gerçekleştireceğimiz parkın açılışı 6 Mart cuma günü yapılacak" dedi. Gül Esin, Türkiye'de seçilmiş ilk kadın muhtardı ve Atatürk tarafından da ödüllendirilen bir isimdi. Sezen Zambak ise, geçtiğimiz yıl Ege Üniversitesi kampüsünde yaşanan talihsiz kazada hayatını kaybederek tüm Türkiye'yi üzmüştü.