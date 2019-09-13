İzmir'de, "domuz bağı" adı verilen yöntemle iple bağlandıktan sonra eve kilitlenen kadın polis tarafından kurtarıldı. Vücudunda darp izi bulunan kadın hastaneye kaldırıldı
Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi 427 Sokak'taki bir evden kadın çığlıkları geldiği yönünde ihbar alan polis ekipleri söz konusu adrese geldi.
İzmir'de domuz bağıyla bağlanan kadını polis kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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