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'de domuz bağıyla bağlanan kadını polis kurtardı

İzmir'de domuz bağıyla bağlanan kadını polis kurtardı

13.09.2019, 18:16 Güncelleme Tarihi: 13.09.2019,19:07

'de, "" adı verilen yöntemle iple bağlandıktan sonra eve kilitlenen kadın polis tarafından kurtarıldı. Vücudunda darp izi bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi 427 Sokak'taki bir evden kadın çığlıkları geldiği yönünde ihbar alan polis ekipleri söz konusu adrese geldi.

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