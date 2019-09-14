İzmir'de su kesintisi 14 Eylül! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU 14 Eylül tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. Duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde 4 saati bulan su kesintileri yaşanıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? İşte 14 Eylül Cumartesi İzmir su kesintisi duyurusu...

İZSU 14 Eylül Cumartesi tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmir'de bugün kimi ilçelerde 4 saati bulacak olan su kesintileri meydana geliyor. İzmirliler suların ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde su kesintilerinin yaşandığını merak ediyor. İşte 14 Eylül Cumartesi İzmir su kesintisi detayları... İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? ALİAĞA - HACIÖMERLİ

08:15 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır. BALÇOVA - KORUTÜRK, ONUR, FEVZİ ÇAKMAK

09:05 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır. BERGAMA - MALTEPE

09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. BERGAMA - FATİH

10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.