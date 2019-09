Okul burada öğretmen nerede!

İzmir'de Hüseyin Akdağ İlkokulu 3-L sınıfı öğrencilerinin velileri, okulların başlamasına rağmen çocuklarının sınıfına hala bir öğretmen görevlendirilmeyişine isyan etti.

İzmir'de Hüseyin Akdağ İlkokulu 3-L sınıfı öğrencilerinin velileri, okulların başlamasına rağmen çocuklarının sınıfına hala bir öğretmen görevlendirilmeyişine isyan etti. Okulun önünde toplanan velilerden Öznur Onbaşılar (40) Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "Öğretmen için üç hafta beklememiz gerektiğini söylerdiler. Biz CİMER ve çeşitli yerler üzerinden şikayetimizi gerçekleştirdik" dedi. Yeni Asır'a konuşan Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut ise, "Görevlendirmeleri gerçekleştirdik. Velilerimiz hiç merak etmesin. Öğretmenlerine kavuşacaklar" diye konuştu. Karabağlar'daki Hüseyin Akdağ İlkokulu'nda yeni öğretim yılının başlamasına rağmen, geçen sene ayrılan öğretmenlerinin yerine öğretmen gelmediğini iddia eden veliler okulun önünde toplandı. Çocuklarının eğitimlerinden geri kalmaması için her gün okula getirdiklerinin altını çizen veliler, bir an önce öğretmen probleminin çözülmesini istedi.



HER YIL AYNI SIKINTI



Çocuklarının birinci sınıftan beri öğretmen konusunda zorluk çektiğini anlatan Onbaşılar, "Birinci sınıf bittiğinde öğretmenimiz başka okula tayin oldu. Ardından gelen öğretmen de geçen yıl sonunda ayrıldı" dedi.

MERT ALPDÜNDAR