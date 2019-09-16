İzmir'de su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU İzmir su kesintileri ile ilgili önemli bir duyuruda bulundu. İzmir'de 18 Eylül ve 19 Eylül tarihlerinde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçeleri su kesintisinden etkilenecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir su kesintisi detayları...

İZSU, İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. Duyuruya göre 18 Eylül Çarşamba ve 19 Eylül Perşembe günleri İzmir'de uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İzmirliler su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini ve su kesintilerinden hangi ilçelerin etkileneceğini merak ediyor. İşte İzmir su kesintisi ile ilgili merak edilenler... İZMİR SU KESİNTİSİ! BAYRAKLI - MANSUROĞLU

16.09.2019 saat 11:30 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. BORNOVA - ATATÜRK

16.09.2019 saat 09:20 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır. KARABAĞLAR

18 Eylül 2019 Çarşamba günü 22:00 ile 19 Eylül 2019 Perşembe günü 06:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.



Su Kesintisi Uygulanacak Adresler

Karabağlar İlçesinin; Peker, İhsan Alyanak, Abdi İpekçi, Devrim, Yunus Emre, Günaltay, Kibar, Yurtoğlu, Cennetçeşme, Uzundere, Yüzbaşı Şerafettin, Özgür, Gazi, Ali Fuat Erden, Umut, Barış, Sevgi, Bahriye Üçok, Salih Omurtak, Tahsin Yazıcı, Gülyaka, Kazım Karabekir, Refet Bele, Yaşar Kemal ve Limontepe Mahalleleri ile Ali Fuat Cebesoy mahallesinin 9509, 9197/2, 9197/3, 9197/4, 9197/5, 9197/6, 9170/1 Sokakları ile Erdal Yaklav Caddesi BALÇOVA

18 Eylül 2019 Çarşamba günü 22:00 ile 19 Eylül 2019 Perşembe günü 06:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.



Su Kesintisi Uygulanacak Adresler

Balçova İlçesinin; Çetin Emeç Mahallesi (Olimpiyat Köyü, Meşale Evleri dahil)