13 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı! Mahkemede iğrenç savunma...

İzmir'in Menderes ilçesinde komşusunun kızı 13 yaşındaki A.G.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan M.Y.Y. (39), 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, eylemi birden fazla kez yapan sanığa 'iyi hal' indirimi uygulayıp, cezasını 10 yıl 5 aya indirdi.

Menderes ilçesinde geçen yıl, M.Y.Y., iddiaya göre komşusunun kızı A.G.'ye farklı zamanlarda cinsel istismarda bulundu. A.G.'nin durumu anlattığı ailesi şikayetçi oldu. Çocuk İzleme Merkezinde (ÇİM) A.G.'nin alınan ifadesinde; Menderes'te ve alışverişe gittikleri Torbalı'da M.Y.Y.nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söylemesi üzerine şüpheli, gözaltına alındı. M.Y.Y. ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. A.G. için hazırlanan raporda kendisini düzgün ifade edebilen, yaşıtlarıyla uyumlu, anlatımlarında samimi olduğu ve yapılan incelemede sanık ile mağdurun ailesi arasında herhangi bir husumetin bulunmadığına yer verildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y.Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, hakkında Çocuğun cinsel istismarı suçundan dava açıldı.

'BEL FITIĞIM VAR' SAVUNMASI

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında tutuksuz sanık M.Y.Y., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mağdur ile hiçbir zaman baş başa kalmadığını iddia eden M.Y.Y., "Benim bel fıtığı hastalığım var. Mağdurun bahsettiği hareketleri yapmam mümkün değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, sanığın ifadesinin çelişkili olduğunu, ailenin ve A.G.nin mağduriyetinin sanığın tutuksuz kaldığı sürece devam edeceğini belirtti. Sanığın cezalandırılması gerektiğini ifade eden Özen, sanık hakkında tutuklama kararının verilmesini ve indirim yapılmadan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında sanığın üzerine atılı eylemi zincirleme şekilde yaptığının anlaşıldığı, bu nedenle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın 'cinsel istismar' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, eylemi zincirleme olarak birden fazla kez yapması gerekçesiyle cezasının arttırılarak 12,5 yıla çıkartılmasına karar verdi. Mahkeme, duruşmadaki 'iyi hali' nedeniyle sanığın cezasını 10 yıl 5 aya indirirken, sanığın kaçma şüphesinin bulunmadığına kanaat getirip tutuksuz olarak kararın onanmasını beklemesine hükmetti. Sanık M.Y.Y., kararın onanmasıyla cezaevine girecek.



DHA