Okul bahçesine havuz

İzmir'de Karabağlar Kaymakamlığı koordinasyonunda, Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü'nün katkılarıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Karabağlar Limontepe Seniye-Hasan Saray İlkokulu bahçesine portatif yüzme havuzu kuruldu.

İzmir'de Karabağlar Kaymakamlığı koordinasyonunda, Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü'nün katkılarıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Karabağlar Limontepe Seniye-Hasan Saray İlkokulu bahçesine portatif yüzme havuzu kuruldu. 6-11 yaş gruplarındaki 1500 öğrenciye yönelik ücretsiz olarak gerçekleştirilen yüzme kursu da başladı.



SAĞLIKLI GELİŞİM



Kursu Karabağlar İlçe Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu ziyaret etti. Karabağlar'ın İzmir'in en büyük ikinci ilçesi olduğunu belirten Kaymakam Öneği, "2019- 2020 eğitim öğretim yılı başladı. Yaklaşık 73 bin öğrencimiz ve 4 binin üzerinde öğretmenimiz var. Genç nüfusa sahibiz, tabii bu genç nüfusun sağlıklı şekilde yetiştirilmesi de bizim için öncelik taşımakta. Bu projeye ilk adımımızı attık. Sağ olsunlar Spor Bakanlığımız, Spor Teşkilatımız da bizlere destek oldu. İlk seyyar havuzumuzu Limontepe'de kurduk" diye konuştu.



BAŞKA OKULLARA DA KURULACAK



2020 eğitim öğretim döneminin sonunda bu havuzlardan 5 ya da 6 noktaya daha kurmayı düşündüklerini söyleyen Kaymakam Öneği, "Ortalama bin 500 öğrenci diye planlamıştık yazın, ama bu şekilde belki 10 bin öğrencimize, gencimize ulaşmış olacağız. Biz bu konuda kararlıyız" diye konuştu.

NİDA ALADAĞ