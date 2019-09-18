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Hayalleri yarım kaldı

Hayalleri yarım kaldı
Giriş Tarihi: 18.9.2019

Kampüsü'nde geri manevra yapan traktörün altında kalarak can veren 23 yaşındaki gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Ege Üniversitesi Kampüsü'nde geri manevra yapan traktörün altında kalarak can veren 23 yaşındaki Sezen Zambak gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü birincilikle bitiren Sezen'in TÜBİTAK Projesi Probitotik Yoğurt dalında ödül almak ve bu alanda başarılı olmak için fakülteye gittiği ortaya çıktı.

'ANNEM DUYUYOR MUSUN!'

EÜ Rektörü Necdet Budak, "Sezen gururumuzdu. Acısı yüreğimizde kalacak. İsmini üniversitemizde yaşatacağız" dedi. Baba Metin, anne Kevser ile diğer kızları Damla Zambak törende gözyaşlarına boğuldu. Acılı annenin "Annem duyuyorsan ben seni çok seviyorum" sözleri yürek burktu. Bu arada Sezen'in kazadan önceki gece kuzeninin doğum gününe katıldığı ve mutlu bir gece geçirdiği ortaya çıktı.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Feci kazada Sezen Zambak, kampüs içindeki yoldan karşıya geçmek istediği sırada çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktörün altında kaldı. Gözaltına alınan traktör sürücüsü Vehbi B'nin, gönderildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

FATİH ŞENDİL

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