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'de buzdolabı patladı, ev harabeye döndü: 1 yaralı

İzmir'de buzdolabı patladı, ev harabeye döndü: 1 yaralı

18.09.2019, 23:50

'in Buca ilçesinde 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde mutfakta bulunan buzdolabında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi 273/1 sokakta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde meydana geldi.

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