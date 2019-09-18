İzmir'in Buca ilçesinde 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde mutfakta bulunan buzdolabında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.
Olay, saat 22.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi 273/1 sokakta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde meydana geldi.
İzmir'de buzdolabı patladı, ev harabeye döndü: 1 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.