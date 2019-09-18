Kırtasiyelere slime denetimi sıklaştı

İzmir'de zabıta ekipleri, okulların çevrelerindeki kırtasiyelere sağlığa zararlı oyun hamuru ‘slime’ baskını yaptı. İçeriğinde kanserojen ‘boraks’ maddesi bulunan ürünler toplanıp, kırtasiyeler hakkında tutanak tutuldu.

İzmir'de zabıta ekipleri, eğitim kurumlarının çevrelerindeki denetimlerini sıklaştırdı. Çocuklar arasında popüler olan ve uygun şartlarda üretilmediğinde sağlığı tehdit eden 'slime' denilen yapışkan oyun hamurunun kutusunda yazılı içeriği okuyan zabıta, kanserojen kimyasal 'boraks' maddesinin olduğunu görünce ürünleri topladı. Narlıdere'de yaklaşık 30 ürüne el koyularak, tutanak tutuldu.