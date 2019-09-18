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Tarihe saygı gösteren 23 başvuruya ödül

Tarihe saygı gösteren 23 başvuruya ödül
Giriş Tarihi: 18.9.2019

tarafından düzenlenen ve 'de tarihe duyarlılığın simgesi haline gelen 17. kez sahiplerini buldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve İzmir'de tarihe duyarlılığın simgesi haline gelen Tarihe Saygı/ Yerel Koruma Ödülleri 17. kez sahiplerini buldu. İzmir'deki tarihi yapıların korunması, onarılması, kentsel ve yerel bilincin oluşturulması amacıyla 2003 yılından beri düzenlenen yarışma bu yıl da çok değerli projeleri ödüllendirdi. Mimar-Şehir Plancısı Prof. Dr. İclal Sema Dinçer başkanlığında toplanan seçici kurul, değerlendirme ve inceleme gezilerinin ardından sonuçları açıkladı

YOĞUN KATILIM OLDU

Buna göre Tarihi Yapıda Yaşam, Esaslı Onarım, Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı, Tarihi Mekânda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması, Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik Ödülü kategorilerinde 23 başvuru ödüle değer bulundu. 2019 yılı programına Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik Ödülü damgasını vurdu. Bu alanda 12 başvuru ödüle değer bulundu. Çocuk ve gençlerin tarihi mirasa ve çevreye duyarlılıklarını geliştirmek, bir koruma kültürü oluşturmak ve yaygınlaştırmak hedefleriyle ayrı bir alan olarak değerlendirilen bu kategoriye yoğun katılım oldu.

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