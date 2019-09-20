Bu kitap kavga çıkarır! CHP'li isimden bomba iddialar

CHP’li Tacettin Bayır’ın kaleme aldığı kitap, İzmir kamuoyuna bomba gibi düştü. Bayır, siyaset hayatında sürekli Kocaoğlu tarafından engellendiğini öne sürdü

CHP'de uzun yıllar çeşitli kademelerde siyaset yaptıktan sonra halen daha parlamentoda milletvekili olarak İzmir'i temsil eden Tacettin Bayır'ın kaleme aldığı 'Benim en güzel hikayem hayatım' isimli kitap kent gündemine bomba gibi düştü. Kitabında çocukluk ve gençlik yıllarının yanı sıra siyasi yaşamından kesitlere de yer veren Bayır'ın açıklamaları, İzmir siyasetinde deprem etkisi yarattı. Bu güne kadar gün yüzüne çıkmamış birçok olayı tüm çıplaklığı ile okuyucularına aktaran Bayır, siyasi yaşamı boyunca karşılaştığı engellemeleri de kitabında bir bir anlattı. CHP İl Başkanlığı yaptığı dönemde partilisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun' il yönetim kurulu toplantısı sırasında il başkanlığına eski döneme ait borç yüzünden nasıl haciz memurlarını gönderdiğini anlatan Bayır, yine aynı kitapta partilisi Ali Engin'le yarıştığı il kongresi öncesi Aziz Kocaoğlu'nun, kendisine destek vereceğini açıklayan Tire, Ödemiş ve Bayındır ilçe başkanlarını tehdit ettiğini yazdı. İlçe başkanlarının düzenledikleri basın toplantısı ile kendisine destek vereceklerini açıklamasının hemen ardından Kocaoğlu'nun Alaattin Yüksel'le birlikte bu ilçeleri ziyaret ettiğini belirten Bayır, "Aziz başkan bu ilçeleri ziyareti sırasında ilçe başkanlarına 'Bizim adayımız Ali Engin'dir. Eğer Tacettin Bayır'ı desteklerseniz Bayındır'dan çiçek, Tire'den süt, Ödemiş'ten de ağaç fidanı alımını durdururum' demiş. İlçe başkanı arkadaşlar da bu konuşma sonrası beni arayıp duydukları üzüntüyü ifade etti. İl Başkanı olarak beni görmek istediklerini fakat baskılar nedeniyle imzalarını çekmek zorunda kaldıklarını söyledi" diye konuştu.



BAŞ SORUMLU YÜKSEL

Genel seçimler öncesi Havagazı Fabrikasında il başkanlığının düzenlediği toplantıda kameralar karşısında Aziz Kocaoğlu ile o dönem CHP İzmir milletvekili olan Mehmet Ali Susam arasında yaşanan kavganın perde arkasını da anlatan Bayır, o gün yaşananlardan Aziz Kocaoğlu ile birlikte siyaset yapan eski İzmir milletvekili Alaattin Yüksel'i sorumlu olduğunu anlattı. İl Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının başlamasına dakikalar kala bilgisi dışında Alaattin Yüksel'in oturma düzenini bozduğunu, bunun sonucu olarak da Aziz Kocaoğlu ile arasında anlaşmazlık olan dönemin İzmir milletvekili Mehmet Ali Susam'ın yan yana oturtulduğunu belirten Bayır, "Oturma düzeni değiştirilmeseydi kameraların karşısında bu kavga da yaşanmazdı" dedi. Bayır kitabında ayrıca olaydan kısa süre sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini arayarak kimin hatalı olduğunu sorduğunu kendisinin de her iki tarafında hatalarının olduğunu fakat yaşananların baş sorumlusu olarak oturma düzenini son anda değiştiren Yüksel'in ismini verdiğini anlattı.