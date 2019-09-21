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‘Çevreci belediyeyiz’ demesinler

‘Çevreci belediyeyiz’ demesinler
Giriş Tarihi: 21.9.2019

'in Konak ilçesi Mithatpaşa Caddesi Akın Simav Mahallesi'nde iki gündür akan su vatandaşların tepkisine neden oldu. Su borusunun patlaması nedeniyle suyun aktığını belirten vatandaşlar, ""Çevreci belediyeyiz, diye reklam yapıyorlar fakat iki gündür su borusunu tamir etmediler." dedi

İzmir'in Konak ilçesi Mithatpaşa Caddesi Akın Simav Mahallesi'nde iki gündür akan su vatandaşların tepkisine neden oldu. Su borusunun patlaması nedeniyle suyun aktığını belirten vatandaşlar, "Çevreci belediyeyiz, diye reklam yapıyorlar fakat iki gündür su borusunu tamir etmediler. Defalarca Konak Belediyesi'ni ve İZSU'yu aramamıza rağmen gelen olmadı" dedi

BU BIR İHANETTİR

Belediyeyi aradıklarında ilgili birime ulaşamadıklarına dikkat çeken vatandaşlar, "Küresel ısınmanın eşiğinde olduğumuz bugünlerde bu duyarsızlık bir ihanettir. Litrelerce su boşu boşuna aktı. Doğru düzgün yapmadıkları altyapı her gün bir patlak veriyor. Bari hemen müdahale etseler de durumu düzeltseler. Şikayetimizi iletmek için muhatap dahi bulamıyoruz. Bir birim diğerine yönlendiriyor, diğeri başka bir birime. Söz konusu olan bir su borusunu onarmak, sanki baraj yapacaklar. Bu tür onarım işlerinde yetersizler. Üst mercilere konunun araştırılması için şikayetlerde bulunduk. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Başta İZSU olmak üzere ilgili birimleri göreve çağırıyoruz" diye konuştu

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