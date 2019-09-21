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su kesintisi ! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi 21 Eylül! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

21.09.2019, 10:01

'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Cumartesi tarihli duyurusunu paylaştı. İZSU'nun duyurusuna göre İzmir'de birkaç ilçede su kesintileri olacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik olacak? İşte 21 Eylül Cumartesi İzmir su kesintisi duyurusu...

İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri olacak. İzmirliler su kesintilerinin ne kadar süreceğini merak ediyor. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde sular kesik olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 21 Eylül Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR SU KESİNTİSİ 21 EYLÜL CUMARTESİ!

ÇEŞME - 16 EYLÜL
21.09.2019 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ - İSMETPAŞA
21.09.2019 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

GÜZELBAHÇE - KAHRAMANDERE
21.09.2019 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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