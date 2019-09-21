İzmir'de elektrik kesintisi 21 Eylül! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. Bugün İzmir'in 16 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 21 Eylül Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

ALİAĞA

08:30 13:00 YENİ MAHALLE, 1020, 1020/1, 1021, 1029, 1014, 1034, 1033, 1026, 1023 SOKAKLAR VE CİVARI



BAYINDIR

09:00 17:00 FATİH MAHALLESİNDE BULUNAN HACIAPTİ VE TAŞKÖPRÜ MEVKİİ TAMAMINDA



10:00 16:00 ARAPBAŞI TR-1 VE TR-2, TOKATBAŞI, KARAHALİLLİ, FURUNLU, SÖĞÜRÖREN, ÇAMLIBEL, KIZILCAĞAÇ, ELİFLİ, YEŞİLOVA, CANLI MAHALLELERİ TAMAMI İLE ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLAR



BAYRAKLI

09:00 17:00 EMEK MAHALLESİ, 7227 SOKAK VE CİVARI



BEYDAĞ

09:00 17:00 BAKIR MAHALLESİ MERKEZ SOKAK TR 1

