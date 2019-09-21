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'de ! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi 21 Eylül! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek?

21.09.2019, 10:27

'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. Bugün İzmir'in 16 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte Cumartesi İzmir detayları...

ALİAĞA
08:30 13:00 YENİ MAHALLE, 1020, 1020/1, 1021, 1029, 1014, 1034, 1033, 1026, 1023 SOKAKLAR VE CİVARI

BAYINDIR
09:00 17:00 FATİH MAHALLESİNDE BULUNAN HACIAPTİ VE TAŞKÖPRÜ MEVKİİ TAMAMINDA

10:00 16:00 ARAPBAŞI TR-1 VE TR-2, TOKATBAŞI, KARAHALİLLİ, FURUNLU, SÖĞÜRÖREN, ÇAMLIBEL, KIZILCAĞAÇ, ELİFLİ, YEŞİLOVA, CANLI MAHALLELERİ TAMAMI İLE ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLAR

BAYRAKLI
09:00 17:00 EMEK MAHALLESİ, 7227 SOKAK VE CİVARI

BEYDAĞ
09:00 17:00 BAKIR MAHALLESİ MERKEZ SOKAK TR 1

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